В Румынии сожгли авто журналиста, писавшего о местной власти
Воскресенье, 3 июня 2018, 15:24
В румынском городе Тимишоара неизвестные сожгли машину журналиста Драгоша Боцы, который делал расследования о местных чиновниках.
Об этом сообщает The Associated Press.
Боца заявил, что поджог машины, который произошел ночью, был "актом устрашения в стиле мафии". В результате пожара никто не пострадал.
Журналист писал статьи для сайта pressalert.ro о местной власти. Он сказал, что работал над расследованием о мэре города Николае Робу.
Сам Робу призвал провести тщательное расследование поджога, заявив, что на карту поставлена репутация города.
Он также заявил, что критически относится к Боце, обвинив его в том, что журналист "издевался надо мной в течение многих лет".
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