В Румынии сожгли авто журналиста, писавшего о местной власти

В румынском городе Тимишоара неизвестные сожгли машину журналиста Драгоша Боцы, который делал расследования о местных чиновниках.

Об этом сообщает The Associated Press.

Боца заявил, что поджог машины, который произошел ночью, был "актом устрашения в стиле мафии". В результате пожара никто не пострадал.

Журналист писал статьи для сайта pressalert.ro о местной власти. Он сказал, что работал над расследованием о мэре города Николае Робу.

Сам Робу призвал провести тщательное расследование поджога, заявив, что на карту поставлена ​​репутация города.

Он также заявил, что критически относится к Боце, обвинив его в том, что журналист "издевался надо мной в течение многих лет".