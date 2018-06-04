У Берлінському соборі сталася стрілянина

У Берлінському соборі поліцейський, який прибув на виклик, поранив озброєного ножем агресивного чоловіка.

Про це пише DW.

Прибулi на виклик поліцейські оточили район навколо собору — однієї з найбільш популярних туристичних пам'яток Берліна.

Пізніше поліція заявила, що стріляла в чоловіка, який поводився буйно в церкві, поранивши його в ногу. Вони описали підозрюваного як "хулігана", який "діяв агресивно". Свідки розповіли місцевим ЗМІ, що спостерігали за тим, як чоловік "дивно поводився".

У поліції немає інформації, що вказує на терористичні або ісламістські мотиви. Підозрюваним виявився 53-річний австрієць. Його доставили в місцеву лікарню для операції.

Двоє поліцейських просили підозрюваного скласти ніж, але безрезультатно. Потім офіцери спробували використати хімічний спрей, щоб роззброїти чоловіка, але це також виявилося неефективним, в результаті чого один з офіцерів відкрив вогонь і поранив підозрюваного.

Другий офіцер був випадково поранений рикошетом кулі свого колеги. Йому надали допомогу від незначних травм.