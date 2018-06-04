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В Берлинском соборе произошла стрельба

Понедельник, 4 июня 2018, 09:41

В Берлинском соборе полицейский, прибывший на вызов, ранил вооруженного ножом агрессивного мужчину.

Об этом пишет DW.

Приехавшие на вызов полицейские оцепили район вокруг собора - одной из самых популярных туристических достопримечательностей Берлина.

Позже полиция заявила, что стреляла в человека, который вел себя буйно в церкви, ранив его в ногу. Они описали подозреваемого как "хулигана", который "действовал агрессивно". Свидетели рассказали местным СМИ, что наблюдали, что человек "вел себя странно".

У полиции нет информации, которая указывала бы на террористические или исламистские мотивы. Подозреваемым оказался 53-летний австриец. Его доставили в местную больницу для операции.

Двое полицейских просили подозреваемого положить нож, но безрезультатно. Затем офицеры попытались использовать химический спрей, чтобы разоружить мужчину, но это также оказалось неэффективным, в результате чего один из офицеров открыл огонь и ранил подозреваемого.

Второй офицер был случайно ранен рикошетом пули своего коллеги. Ему оказали помощь от незначительных повреждений.

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