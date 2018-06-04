Lufthansa вибачилась за знятий у Києві ролик до ЧС-2018

Німецька компанія Lufthansa видалила з YouTube та Facebook рекламний ролик до ЧС-2018 в РФ, знятий у Києві, та визнала, що він зачіпає почуття окремих користувачів.

Авікомпанія підтвердила факт зйомки в українській столиці та вибачилась, повідомляє Meedia.

"Ми побачили в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів", - зазначається в повідомленні компанії.

Кадр з відео Lufthansa

У Lufthansa наголосили, що відео знімали в Україні "з логістичних міркувань", і це є звичною практикою для рекламних роликів. "Ідеться про те, яке уявлення про місце має глядач", - зазначили в компанії.

Раніше німецький журналіст Борис Райтшустер повідомив, що Lufthansa у своєму ролику до ЧС-2018 в РФ видала Київ за Москву, тому що у Росії було важко отримати дозвіл на зйомку.