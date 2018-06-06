У Курца очікують від Путіна політичних рішень щодо України

Австрія сподівається, що Росія забезпечить політичні рішення щодо Сирії і України.

Про це у ході візиту президента РФ Владіміра Путіна до Австрії повідомив представник австрійського уряду Петер Лаунскі-Тіффенталь.

"Ми сподіваємося і розраховуємо на те, що Росія забезпечить політичні рішення в Сирії і в Україні. У цьому контексті ми також сподіваємося на прогрес у реалізації мінських домовленостей, що дозволяють поетапно скасовувати санкції", - заявив представник уряду Австрії.

We hope and expect that Russia will enable political solutions in Syria and the Ukraine. In this context we also hope for progress regarding the implementation of the Minsk agreements allowing for a step by step lifting of sanctions. 3/3 pic.twitter.com/05U4Y0pEHp — Peter Launsky (@RegSprecher_AT) 5 червня 2018 р.

У ході зустрічей між Путіним, федеральним канцлером Себастьян Курцом і віце-канцлером Хайнцом-Крістіаном Штрахе обговорювалися двосторонні, а також міжнародні теми, такі як відносини між ЄС і Росією.

Сторони підписали кілька меморандумів, спрямованих на подальше зміцнення економічних зв'язків між двома країнами.

During the meetings between the President, the Federal Chancellor @sebastiankurz and Vice-Chancellor @HCStracheFP discussions focused on bilateral as well as international topics such as relations between the EU and Russia. 2/3 pic.twitter.com/oBn8jmnEIe — Peter Launsky (@RegSprecher_AT) 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, австрійський президент Александер ван дер Беллен на спільній прес-конференції з Путіним у Відні заявив, що Австрія у питанні санкцій проти Росії діятиме у згоді з Європейським союзом.

Віце-канцлер Австрії та лідер правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе закликав припинити санкції Євросоюзу проти Росії.

Партія Штрахе є молодшим партнером по коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви за підтримку бойовиків на Донбасі.