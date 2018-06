У Курца очікують від Путіна політичних рішень щодо України

Австрія сподівається, що Росія забезпечить політичні рішення щодо Сирії і України.

Про це у ході візиту президента РФ Владіміра Путіна до Австрії повідомив представник австрійського уряду Петер Лаунскі-Тіффенталь.

"Ми сподіваємося і розраховуємо на те, що Росія забезпечить політичні рішення в Сирії і в Україні. У цьому контексті ми також сподіваємося на прогрес у реалізації мінських домовленостей, що дозволяють поетапно скасовувати санкції", - заявив представник уряду Австрії.

We hope and expect that Russia will enable political solutions in Syria and the Ukraine. In this context we also hope for progress regarding the implementation of the Minsk agreements allowing for a step by step lifting of sanctions. 3/3 pic.twitter.com/05U4Y0pEHp