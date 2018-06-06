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У Курца очікують від Путіна політичних рішень щодо України

Середа, 6 червня 2018, 08:24

Австрія сподівається, що Росія забезпечить політичні рішення щодо Сирії і України.

Про це у ході візиту президента РФ Владіміра Путіна до Австрії повідомив представник австрійського уряду Петер Лаунскі-Тіффенталь.

"Ми сподіваємося і розраховуємо на те, що Росія забезпечить політичні рішення в Сирії і в Україні. У цьому контексті ми також сподіваємося на прогрес у реалізації мінських домовленостей, що дозволяють поетапно скасовувати санкції", - заявив представник уряду Австрії.

У ході зустрічей між Путіним, федеральним канцлером Себастьян Курцом і віце-канцлером Хайнцом-Крістіаном Штрахе обговорювалися двосторонні, а також міжнародні теми, такі як відносини між ЄС і Росією.

Сторони підписали кілька меморандумів, спрямованих на подальше зміцнення економічних зв'язків між двома країнами. 

Нагадаємо, австрійський президент Александер ван дер Беллен на спільній прес-конференції з Путіним у Відні заявив, що Австрія у питанні санкцій проти Росії діятиме у згоді з Європейським союзом.

Віце-канцлер Австрії та лідер правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе закликав припинити санкції Євросоюзу проти Росії.

Партія Штрахе є молодшим партнером по коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви за підтримку бойовиків на Донбасі.

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Австрія Путін
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