Віце-канцлер Австрії запропонував припинити санкції проти РФ

Віце-канцлер Австрії та лідер правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе закликав припинити санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Oesterreich.

"Санкції завдали шкоди, зокрема, нашій австрійській економіці зокрема. Настав час покласти край цим болісним санкціям та нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", - сказав Штрахе.

Партія Штрахе є молодшим партнером по коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви за підтримку бойовиків на Донбасі.

За кілька днів до Відня приїде президент РФ Владімір Путін, який проведе зустріч з австрійським колегою Александром ван дер Белленом.

Штрахе заявив, що він також зустрінеться з російським лідером. "Я також особисто зустрінусь з президентом Путіним, і я з нетерпінням чекаю обміну ідеями", - сказав він.