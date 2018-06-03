Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США готують санкції проти компаній-учасниць "Північного потоку-2" – ЗМІ

У столиці Македонії пройшли масові протести через плани змінити назву

Через Росію НАТО хоче створити 30-тисячні сили швидкого реагування – ЗМІ

Президент Естонії: досить евфемізмів, те, що коїться в Україні – це війна






Віце-канцлер Австрії запропонував припинити санкції проти РФ

Неділя, 3 червня 2018, 13:36

Віце-канцлер Австрії та лідер правої Партії свободи Хайнц-Крістіан Штрахе закликав припинити санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Oesterreich.

"Санкції завдали шкоди, зокрема, нашій австрійській економіці зокрема. Настав час покласти край цим болісним санкціям та нормалізувати політичні та економічні відносини з Росією", - сказав Штрахе.

Партія Штрахе є молодшим партнером по коаліції консерваторів канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неодноразово заявляв, що не підтримує санкції ЄС проти Москви за підтримку бойовиків на Донбасі.

За кілька днів до Відня приїде президент РФ Владімір Путін, який проведе зустріч з австрійським колегою Александром ван дер Белленом.

Штрахе заявив, що він також зустрінеться з російським лідером. "Я також особисто зустрінусь з президентом Путіним, і я з нетерпінням чекаю обміну ідеями", - сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Австрія санкції
powered by lun.ua
Читайте також
Глава МЗС Німеччини: санкції залишатимуться, доки РФ не виконає зобов’язання
Рада Федерації РФ ухвалила закон про контрсанкції
Польща наполягає на продовженні санкцій проти РФ
Україна готує пропозиції Заходу щодо санкцій за Керченський міст
Макрон: ЄС не зніме санкції з РФ без прогресу в Україні
Польща готова посилити санкції проти РФ – посольство