У Курца ожидают от Путина политических решений по Украине

Австрия надеется, что Россия обеспечит политические решения по Сирии и Украине.

Об этом в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Австрию сообщил представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь.

"Мы надеемся и рассчитываем на то, что Россия обеспечит политические решения в Сирии и в Украине. В этом контексте мы также надеемся на прогресс в реализации минских договоренностей, позволяющих поэтапно отменять санкции", - заявил представитель правительства Австрии.

В ходе встреч между Путиным, федеральным канцлером Себастьян Курцом и вице-канцлером Хайнцом-Кристианом Штрахе обсуждались двусторонние, а также международные темы, такие как отношения между ЕС и Россией.

Стороны подписали несколько меморандумов, направленных на дальнейшее укрепление экономических связей между двумя странами.

Напомним, австрийский президент Александер ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с Путиным в Вене заявил, что Австрия в вопросе санкций против России будет действовать в согласии с Европейским союзом.

Вице-канцлер Австрии и лидер правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе призвал прекратить санкции Евросоюза против России.

Партия Штрахе является младшим партнером по коалиции консерваторов канцлера Себастьяна Курца. Штрахе неоднократно заявлял, что не поддерживает санкции ЕС против Москвы за поддержку боевиков на Донбассе.