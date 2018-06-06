В РФ возмущены решением Молдовы по поводу русского языка

Россия должна отреагировать на "возмутительное" решение Конституционного суда Молдовы, который отменил особый статус русского языка в стране.

Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, передает "РИА Новости".

КС Молдовы признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который наделял русский язык статусом языка межнационального значения.

"Нет пределов возмущению. Молдова - многонациональная страна, 30% населения говорят на русском языке. Этим решением они заложили мину взрывного действия под фундамент своей государственности очередной. Это уже такое политиканство, это такая глупость. Я рассчитываю, что министерство иностранных дел, Совет Федерации и другие институты отреагируют на это решение. Это судилище, по-другому это не назовешь", - сказала Матвиенко.

Президент Молдовы Игорь Додон раскритиковал решение и считает, что выходом может стать принятие нового закона.