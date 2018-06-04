Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Молдові скасували закон про статус російської як мови міжнаціонального значення

Поліція Британії витратила $10 млн на розслідування отруєння у Солсбері

Lufthansa вибачилась за знятий у Києві ролик до ЧС-2018

Болгарія вимагає вбити вагітну корову за незаконний перетин кордону ЄС






У Молдові скасували закон про статус російської як мови міжнаціонального значення

Понеділок, 4 червня 2018, 18:23

Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР".

Про це повідомляє Point.md.

Суд визнав застарілим закон від 1989 року, який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення, а також гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мов, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, для задоволення національно-культурних потреб.

Інші вимоги Ліберальної партії, яка просила суд визнати неконституційними п'ять законів країни, котрі проголошують російську мову мовою міжнаціонального спілкування, були відхилені.

Депутат від лібералів Іон Касьян заявив, що згідно з переписом населення від 2014 року, частка етнічних росіян в країні складає всього близько 4%, в зв'язку з чим особливий статус російської мови "веде до дискримінації інших етносів, що проживають на території Молдови".

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови відхилив скаргу президента Ігоря Додона щодо законності заборони ретрансляції у країні російських новин та інформаційно-аналітичних програм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua
Читайте також
КС Молдови відхилив скаргу Додона на заборону трансляції російських новин
Мером столиці Молдови обрали одного з лідерів проєвропейської опозиції
КС Молдови розгляне можливість позбавлення російської мови особливого статусу
У Молдові проходять дострокові місцеві вибори
Молдова отримала статус спостерігача при ЄАЕС
Прем'єр Молдови прокоментував вимоги щодо об'єднання з Румунією