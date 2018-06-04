У Молдові скасували закон про статус російської як мови міжнаціонального значення

Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон "Про функціонування мов на території Молдавської РСР".

Про це повідомляє Point.md.

Суд визнав застарілим закон від 1989 року, який наділяв російську мову статусом мови міжнаціонального значення, а також гарантував використання української, російської, болгарської, іврит, ідиш, циганської мов, мов інших етнічних груп, що проживають на території республіки, для задоволення національно-культурних потреб.

Інші вимоги Ліберальної партії, яка просила суд визнати неконституційними п'ять законів країни, котрі проголошують російську мову мовою міжнаціонального спілкування, були відхилені.

Депутат від лібералів Іон Касьян заявив, що згідно з переписом населення від 2014 року, частка етнічних росіян в країні складає всього близько 4%, в зв'язку з чим особливий статус російської мови "веде до дискримінації інших етносів, що проживають на території Молдови".

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови відхилив скаргу президента Ігоря Додона щодо законності заборони ретрансляції у країні російських новин та інформаційно-аналітичних програм.