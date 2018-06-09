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"Талібан" вперше за 17 років погодився на перемир’я

Субота, 9 червня 2018, 17:01

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" у суботу, 9 червня, вперше з 2001 року оголосили про перемир'я в Афганістані.

Оголошене з нагоди свята розговіння, яке у мусульман відзначається наприкінці Рамадану, перемир’я триватиме всього три дні, повідомляє BBC.

"Таліби" погодились на перемир'я через кілька днів після того, як урядові афганські війська в односторонньому порядку оголосили режим тиші.

"Талібан" заявив, що зупинить протягом трьох днів усі наступальні операції, окрім тих, які проводить проти іноземних військ.

Оголошення "талібів" надійшло через кілька годин після того, як їхні бойовики вбили понад 60 співробітників афганських сил безпеки по всій країні.

Водночас урядові сили заявили, що перемир'я не поширюється на бойовиків "Ісламської держави".

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Афганістан
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