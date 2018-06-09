"Талибан" впервые за 17 лет согласился на перемирие

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" в субботу, 9 июня, впервые с 2001 года объявили о перемирии в Афганистане.

Объявленное по случаю праздника разговения, который у мусульман отмечается в конце Рамадана, перемирие продлится всего три дня, сообщает BBC.

"Талибы" согласились на перемирие через несколько дней после того, как правительственные афганские войска в одностороннем порядке объявили режим тишины.

"Талибан" заявил, что остановит в течение трех дней все наступательные операции, кроме тех, которые проводит против иностранных войск.

Объявления "талибов" поступило через несколько часов после того, как их боевики убили более 60 сотрудников афганских сил безопасности по всей стране.

В то же время правительственные силы заявили, что перемирие не распространяется на боевиков "Исламского государства".