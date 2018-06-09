Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Трамп обвинил Обаму в аннексии Крыма и вновь поддержал возвращение РФ в G8

Депутаты Европарламента призвали украинскую власть выйти на Марш равенства

Глава МИД Польши поддержал немедленное изменение скандального закона о Институте нацпамяти

Путин ждет, что Трамп выполнит свое предвыборное обещание по России






"Талибан" впервые за 17 лет согласился на перемирие

Суббота, 9 июня 2018, 17:01

Боевики радикального исламистского движения "Талибан" в субботу, 9 июня, впервые с 2001 года объявили о перемирии в Афганистане.

Объявленное по случаю праздника разговения, который у мусульман отмечается в конце Рамадана, перемирие продлится всего три дня, сообщает BBC.

"Талибы" согласились на перемирие через несколько дней после того, как правительственные афганские войска в одностороннем порядке объявили режим тишины.

"Талибан" заявил, что остановит в течение трех дней все наступательные операции, кроме тех, которые проводит против иностранных войск.

Объявления "талибов" поступило через несколько часов после того, как их боевики убили более 60 сотрудников афганских сил безопасности по всей стране.

В то же время правительственные силы заявили, что перемирие не распространяется на боевиков "Исламского государства".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Афганистан
powered by lun.ua
Читайте также
Афганистан объявил о временном перемирии с талибами
В результате атаки талибов в Афганистане погибли более 30 полицейских
В Афганистане в результате нападений талибов погибли 16 силовиков
США снова обвинили Россию в вооружении "Талибана"