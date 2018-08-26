В аеропорту Праги через задимлення на борту літака евакуювали 100 пасажирів

Приблизно 100 пасажирів літака авіакомпанії Tunisair були евакуйовані в неділю вранці в міжнародному аеропорту імені Вацлава Гавела Як повідомляє AIRLIVE, літак виконував рейс Монастір – Прага. Пасажирів було евакуйовано через підозри у пожежі. В салоні літака виникло задимлення. Людей евакуювали по надувних трапах відразу після посадки літака. Прес-секретар празького аеропорту Маріка Яноушкова запевнила, що ніхто в результаті інциденту не постраждав. Причини виникнення задимлення з’ясовуються. Туніс – популярне місця для відпочинку серед чеських туристів.

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