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В аеропорту Праги через задимлення на борту літака евакуювали 100 пасажирів

Неділя, 26 серпня 2018, 17:44

Приблизно 100 пасажирів літака авіакомпанії Tunisair були евакуйовані в неділю вранці в міжнародному аеропорту імені Вацлава Гавела

Як повідомляє AIRLIVE, літак виконував рейс Монастір – Прага.

Пасажирів було евакуйовано через підозри у пожежі. В салоні літака виникло задимлення.

Людей евакуювали по надувних трапах відразу після посадки літака.

 

Прес-секретар празького аеропорту Маріка Яноушкова запевнила, що ніхто в результаті інциденту не постраждав.

Причини виникнення задимлення з’ясовуються.

Туніс – популярне місця для відпочинку серед чеських туристів.

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Чехія інциденти
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