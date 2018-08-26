В аеропорту Праги через задимлення на борту літака евакуювали 100 пасажирів
Неділя, 26 серпня 2018, 17:44
Приблизно 100 пасажирів літака авіакомпанії Tunisair були евакуйовані в неділю вранці в міжнародному аеропорту імені Вацлава Гавела
Як повідомляє AIRLIVE, літак виконував рейс Монастір – Прага.
Пасажирів було евакуйовано через підозри у пожежі. В салоні літака виникло задимлення.
Людей евакуювали по надувних трапах відразу після посадки літака.
Прес-секретар празького аеропорту Маріка Яноушкова запевнила, що ніхто в результаті інциденту не постраждав.
Причини виникнення задимлення з’ясовуються.
Туніс – популярне місця для відпочинку серед чеських туристів.
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