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В аэропорту Праги из-за задымления на борту самолета эвакуировали 100 пассажиров

Воскресенье, 26 августа 2018, 17:44

Около 100 пассажиров самолета авиакомпании Tunisair были эвакуированы в воскресенье утром в международном аэропорту имени Вацлава Гавела

Как сообщает AIRLIVE, самолет выполнял рейс Монастир - Прага.

Пассажиры были эвакуированы из-за подозрения в пожаре. В салоне самолета возникло задымление.

Людей эвакуировали по надувным трапам сразу после посадки самолета.

 

Пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова заверила, что никто в результате инцидента не пострадал.

Причины возникновения задымления выясняются.

Тунис - популярное место для отдыха среди чешских туристов.

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Чехия инциденты
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