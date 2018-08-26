В аэропорту Праги из-за задымления на борту самолета эвакуировали 100 пассажиров
Воскресенье, 26 августа 2018, 17:44
Около 100 пассажиров самолета авиакомпании Tunisair были эвакуированы в воскресенье утром в международном аэропорту имени Вацлава Гавела
Как сообщает AIRLIVE, самолет выполнял рейс Монастир - Прага.
Пассажиры были эвакуированы из-за подозрения в пожаре. В салоне самолета возникло задымление.
Людей эвакуировали по надувным трапам сразу после посадки самолета.
Пресс-секретарь пражского аэропорта Марика Яноушкова заверила, что никто в результате инцидента не пострадал.
Причины возникновения задымления выясняются.
Тунис - популярное место для отдыха среди чешских туристов.
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