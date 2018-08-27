Білорусь обмежила виїзд з країни п’ятьом непідконтрольним владі журналістам

Білорусь тимчасово закрила виїзд за кордон підозрюваним журналістам і редакторам у так званій "справі БелТА".

Про це повідомляє портал БелаПАН з посиланням на свого головного редактора Ірину Левшину.

Обмеження на виїзд застосовано також щодо міжнародного оглядача БелаПАН Тетяни Коровенкової. Аналогічне рішення прийнято щодо кореспондента радіо "Німецька хвиля" Павлюка Биковського, редакторів tut.by Галини Уласик і Анни Калтигіної.

Вранці 7 серпня співробітники Слідчого комітету прийшли з обшуками в офіси інтернет-порталу Tut.by і інформаційного агентства БелаПАН, а також в квартирі журналістів цих компаній. Журналістів цих видань затримали.

Слідчий комітет відкрив кримінальну справу через "повідомлення державного інформагентства БелТА про збої під час здійснення доступів до платної підписки послуг, які надавалися названим підприємством одному з його замовників".

8 серпня білоруські силовики також прийшли з обшуком до мінського кореспондента російської редакції Deutsche Welle Павла Биковського.

Пізніше журналістів відпустили, оголосивши їм підозру.

Журналістів і редакції підтримали Євросоюз, Рада Європи та США.