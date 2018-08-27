Беларусь ограничила выезд из страны пятерым неподконтрольным властям журналистам

Беларусь временно закрыла выезд за границу подозреваемым журналистам и редакторам по так называемому "делу БелТА".

Об этом сообщает портал БелаПАН со ссылкой на своего главного редактора Ирину Левшину.

Ограничение на выезд применено также в отношении международного обозревателя БелаПАН Татьяны Коровенковой. Аналогичное решение принято в отношении корреспондента радио "Немецкая волна" Павлюка Быковского, редакторов tut.by Галина Уласик и Анны Калтыгиной.

Утром 7 августа сотрудники Следственного комитета пришли с обысками в офисы интернет-портала Tut.by и информационного агентства БелаПАН, а также в квартире журналистов этих компаний. Журналистов этих изданий задержали.

Следственный комитет открыл уголовное дело из-за "сообщения государственного информагентства БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одном из его заказчиков".

8 августа белорусские силовики также пришли с обыском к минского корреспондента русской редакции Deutsche Welle Павла Быковского.

Позже журналистов отпустили, объявив им подозрение.

Журналистов и редакции поддержали Евросоюз, Совет Европы и США.