У польському Жешуві на відвідувачів ТРЦ обвалилася стеля, є постраждалі

У польському місті Жешув обвалилася підвісна стеля в одному з магазинів місцевого ТРЦ.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомила речниця місцевої поліції Анна Клее, інцидент стався незадовго до полудня у неділю.

"У магазині на 1 поверсі торгової галереї відірвалася підвісна стеля площею 40 на 50 метрів. Нам відомо про сімох постраждалих" - сказала вона.

Як зазначається, життю постраждалих нічого не загрожує, на час прибуття медиків всі вони перебували при тямі. Повідомляється, що кількох постраждалих вирішили доставити до лікарні для подальших обстежень.

Відвідувачів торгового центру через аварію евакуювали.