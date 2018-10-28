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В польском Жешуве на посетителей ТРЦ обвалился потолок, есть пострадавшие

Воскресенье, 28 октября 2018, 16:21

В польском городе Жешув обвалился подвесной потолок в одном из магазинов местного ТРЦ.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщила пресс-секретарь местной полиции Анна Клее, инцидент произошел незадолго до полудня в воскресенье.

"В магазине на 1 этаже торговой галереи оторвалась подвесной потолок площадью 40 на 50 метров. Нам известно о семи пострадавших", - сказала она.

 

Как отмечается, жизни пострадавших ничего не угрожает, на время прибытия медиков все они находились в сознании. Сообщается, что несколько пострадавших решили доставить в больницу для дальнейших обследований.

Посетителей торгового центра из-за аварии эвакуировали.

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