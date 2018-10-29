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Австрія: скасування переходу на літній і зимовий час в ЄС в 2019 році нереальне

Понеділок, 29 жовтня 2018, 16:33

Європейському союзу потрібно більше часу для скасування переходу на літній і зимовий час.

Про це заявив міністр транспорту Австрії Норберт Гофер на неформальній зустрічі міністрів країн ЄС у Граці, повідомляє Der Standard.

У вересні Єврокомісія представила план, за яким запропонувала країнам ЄС відмовитися від переведення годинників вже в наступному році.

За словами Гофера, більш реальною метою є 2021 рік.

"Якщо поставити за мету зробити це в 2019 році, як було запропоновано Єврокомісією, то це не підтримає більшість країн", - сказав він.

Міністр наголосив також на потребі досягти домовленості з сусідами, щоб Центральна Європа лишалася в одному часовому поясі.

"Потрібно за будь-яку ціну уникнути "килиму з клаптиків" у Європі" - заявив Гофер.

ЄС вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час після проведення опитування, під час якого громадяни Євросоюзу підтримали цю ідею. Понад 80% респондентів виступили за скасування переведення годинників. У найбільшому онлайн-опитуванні в історії ЄС взяли участь близько 4,6 мільйона осіб.

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Австрія
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