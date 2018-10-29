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Австрия: отмена перехода на летнее и зимнее время в ЕС в 2019 году нереальна

Понедельник, 29 октября 2018, 16:33

Евросоюзу нужно больше времени для отмены перехода на летнее и зимнее время.

Об этом заявил министр транспорта Австрии Норберт Хофер на неформальной встрече министров стран ЕС в Граце, сообщает Der Standard.

В сентябре Еврокомиссия представила план, по которому предложила странам ЕС отказаться от перевода часов уже в следующем году.

По словам Хофера, более реальной целью является 2021 год.

"Если поставить цель сделать это в 2019 году, как было предложено Еврокомиссией, то это не поддержит большинство стран", - сказал он.

Министр подчеркнул также необходимость достичь договоренности с соседями, чтобы Центральная Европа оставалась в одном часовом поясе.

"Нужно любой ценой избежать "лоскутного одеяла" в Европе", - заявил Хофер.

ЕС решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время после проведения опроса, во время которого граждане Евросоюза поддержали эту идею. Более 80% респондентов выступили за отмену перевода часов. В крупнейшем онлайн-опросе в истории ЕС приняли участие около 4,6 миллиона человек.

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Австрія
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