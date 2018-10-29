В Польше обеспокоены уменьшением количества украинских работников

Польские работодатели обеспокоены потенциальным оттоком украинцев на западные рынки труда, часть украинских заробитчан уже сейчас переориентируется на Чехию или Словакию.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Как отмечается, количество украинцев, которые платят страховые взносы в Польше, в третьем квартале этого года выросла до 426 тысяч. В целом же, по разным подсчетам, в Польше в настоящее время работает более миллиона украинцев.

"Иностранцы и впредь будут поддержкой для национального рынка труда, однако миграционный потенциал Украины исчерпывается", - утверждают аналитики PKO BP.

Также, отмечает издание, существует возможность оттока украинцев в Германию.

"Возможно, уже в начале следующего года наши западные соседи откроют шире свой рынок труда для работников из-за пределов ЕС", - отмечает газет.

Согласно исследованию Work Service, из Польши в Германию в таком случае могут выехать сразу 59% украинских заробитчан.

"Это огромная угроза для польской экономики. В течение двух-трех месяцев нехватка кадров выросла бы со 165 тысяч до полумиллиона вакансий" - говорит президент компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

"Работников из Украины уже сейчас переманивают от нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны облегчили условия трудоустройства, предлагают лучшие условия труда", - утверждает он.

"Заработная плата в строительстве резко растет, рабочих рук не хватает. В 2019 году все только ухудшится, потому что украинцы отправятся на Запад", - опасается Лешек Голонбєцький, президент компании Unibep.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство украинских трудовых мигрантов (73%) не намерены оставаться жить в Польше.