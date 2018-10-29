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Шойгу застеріг Європу у зв’язку з виходом США з ракетного договору

Понеділок, 29 жовтня 2018, 19:54

Міністр оборони РФ Сергей Шойгу заявив, що рішення США про вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) спричинить серйозні наслідки в першу чергу для Європи.

Про це він заявив на зустрічі з міністром оборони Греції Паносом Камменосом, передає ТАСС.

"Нас цікавить реакція Європи на це рішення США про вихід з ДРСМД. І хотілося б, щоб Європа знала і розуміла наслідки, які будуть у разі розміщення ракет середньої дальності на території Європи", - сказав Шойгу.

"Що стосується ракет середньої і меншої дальності, як нам здається, не всі в Європі розуміють, що це рішення спричинить серйозні наслідки і для Європи в тому числі, а якщо говорити точніше, то для Європи - в першу чергу. І нам здається, було б дуже правильним більш широке обговорення в рамках НАТО і ЄС цього рішення", - підкреслив міністр.

Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір вийти з договору через його недотримання з боку РФ. 

Росії доведеться вживати заходів військово-технічного характеру у разі виходу США з договору, заявили в МЗС РФ. Москва каже, що розрив договору зробить світ більш небезпечним.

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