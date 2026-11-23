В оновлених правилах програми ЄС Erasmus+ передбачено заборону на фінансування спортивних організацій, які підтримують участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях під національною символікою своєї країни; ініціатива щодо розробки такої пропозиції виходила від Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла міністерка культури Естонії Хейді Пурга, яку цитує ERR.

Нові правила Erasmus+ передбачають, що з метою збереження репутації програми та належного використання коштів ЄС необхідно уникати будь-яких дій, які могли б надати легітимності Росії, що несе відповідальність за війну проти України.

Тому міжнародні спортивні організації, а також організатори спортивних змагань, які допускають участь російських спортсменів як представників своєї держави, зокрема з використанням державного прапора, гімну та інших національних символів, не мають права будь-яким чином брати участь у цій програмі.

Як зазначено, у липні Естонія спільно з країнами-партнерами надіслала відповідну пропозицію єврокомісару.

"Гроші європейських платників податків більше не повинні йти на відмивання репутації Росії. Це велика перемога Естонії в цій справі, і ми продовжимо докладати зусиль, щоб позиція Європи була однозначною: наша підтримка не повинна надаватися організаціям, які намагаються повернути країни-агресори до міжнародного спорту", – сказала естонська міністерка.

Нагадаємо, Швеція опублікувала юридичні рекомендації, щоб полегшити прикордонним органам відмову у в’їзді або депортацію російських спортсменів напередодні Чемпіонату світу з лижних видів спорту 2027 року.

Також міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала держави-члени ЄС припинити видачу туристичних віз громадянам Росії до завершення російсько-української війни.