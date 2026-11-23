Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на закріпленні в конституції країни суворих правил щодо дефіцитного фінансування до закінчення свого терміну повноважень у травні.

Про це пише Politico з посиланням на свої джерела, повідомляє "Європейська правда".

Радник Макрона анонімно підтвердив виданню, що Єлисейський палац розглядає можливість включення до конституції так званого "золотого правила", щоб "продемонструвати здатність країни підтримувати стабільні державні фінанси у довгостроковій перспективі". Адже зараз Франція обтяжена боргом у розмірі майже 3,6 трлн євро, що становить 119% валового внутрішнього продукту.

Однак опоненти Макрона – і навіть деякі з його союзників – не поділяють його думки.

"Той факт, що Емманюель Макрон чекав аж до свого десятого бюджету з величезним дефіцитом за час свого президентства, щоб розглянути це питання, багато що говорить про президента, який дочекався, поки скарбниця повністю спорожніє, перш ніж вирішити її зачинити. Це ніби він каже: я проводив політику, що призвела до дефіциту, але тепер хочу змусити свого наступника дотримуватися правила, яке сам не приймав", – заявив кандидат у президенти від правих Брюно Ретайо.

Ще одне джерело видання зазначило, що французький президент "намагається загнати в пастку" кандидатів у президенти, які висунули власні конституційні обмеження на видатки, як-от лідерка ультраправих Марін Ле Пен та колишній прем’єр-міністр правоцентристського спрямування Едуар Філіпп, змушуючи їх обрати сторону під час можливого голосування.

У Франції конституційні реформи можуть бути ухвалені лише шляхом референдуму або голосуванням, яке отримає підтримку трьох п’ятих голосів обох палат парламенту. Тож ініціатива Макрона може бути ухвалена з перевагою у 20 голосів, якщо її підтримають усі центристи та консерватори, а ультраправа партія Ле Пен "Національне об’єднання" утримається.

Ле Пен заявила в неділю, 22 листопада, що чекає на деталі плану Макрона, перш ніж вирішувати, чи підтримувати його. Ретайо підтримав цю ідею, хоча й висловив сумніви щодо часу її реалізації.

Філіпп, якого колись вважали найсильнішим поміркованим кандидатом, здатним перемогти Ле Пен, але який зараз відстає в опитуваннях, заявив минулого року, що підтримує проведення референдуму щодо конституційних бюджетних обмежень. Кандидат від крайніх лівих Жан-Люк Меланшон, ймовірно, виступить проти цієї ініціативи.

Нагадаємо, як показують опитування, лідерка ультраправих Марін Ле Пен та лідер ультралівих Жан-Люк Меланшон лідирують напередодні президентських виборів у Франції наступного року.

Також 20 листопада прем’єр-міністр Франції Домінік де Вільпен висунув себе кандидатом на президентських виборах, які пройдуть навесні 2027 року.