У понеділок, 23 листопада, у Франції заарештували трьох підозрюваних у пошкодженні колії, через яке сталася аварія, де постраждали 44 людини.

Про це інформує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Наразі троє підозрюваних перебувають під вартою поліції за групове пограбування та ненавмисне тілесне ушкодження.

Йдеться про сходження з рейок регіонального поїзда (TER) у комуні Клеон (Нормандія) 11 вересня. Трьох підозрюваних заарештувала в понеділок вранці, 23 листопада, судова поліція Руана. Це – 45-річний чоловік та його двоє 20-річних синів, які проживають у таборі кочової спільноти у Клеоні. Наразі вони перебувають під вартою.

Батька та двох синів звинувачують у спробі крадіжки, крадіжки в складі групи та ненавмисному заподіянні тілесних ушкоджень. За словами джерела видання, їх підозрюють у крадіжці ділянок колії та залишенні однієї з них на коліях, коли вони побачили, що поїзд наближається. Це і призвело до сходження поїзда з рейок.

У залізничній аварії постраждали 44 людини. Бюро розслідувань аварій на наземному транспорті визначило, що саме наявність рейки, розташованої на одній з колій, призвела до сходження поїзда з рейок. Через силу удару локомотив зачепив кілька елементів інфраструктури, перш ніж зупинитися нижче залізничної колії, де його затримали дерева, йдеться в розслідуванні.

Нагадаємо, йдеться про аварію регіонального поїзда ввечері 11 вересня на лінії між Руаном і Каном. П’ять вагонів зійшли з рейок, один з них перекинувся. Тоді розслідування розглядало диверсію, через яку могла статися аварія.