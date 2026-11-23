Європейська комісія заявила, що її навчальна платформа EU Academy, яка дозволяє зовнішнім користувачам проходити курси з питань політики ЄС, зазнала кібератаки, про яку ЗМІ повідомляли минулого тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Тома Реньє.

За словами речника, внаслідок кібератаки на навчальну платформу Єврокомісії відбувся витік даних користувачів, про що було поінформовано на офіційному вебсайті EU Academy.

"За результатами цього розслідування ми можемо підтвердити, що платформа EU Academy зазнала впливу виявленої кіберкампанії, спрямованої проти Комісії. Це призвело до витоку персональних даних користувачів EU Academy. Користувачів було поінформовано сьогодні через вебсайт EU Academy", – відповів Реньє на запитання журналістів.

Точний масштаб витоку даних наразі розслідується, зазначив речник, уточнивши, що інцидент зачепив і зовнішніх користувачів. Він додав, що публічний доступ до платформи EU Academy було тимчасово заблоковано як запобіжний захід на час впровадження додаткових заходів безпеки. Працівників Єврокомісії також поінформували про витік даних.

Реньє сказав, що Європейського інспектора із захисту даних було повідомлено про порушення. Речник не уточнив, чи було локалізовано кібератаку, пославшись на продовження розслідування.

У внутрішній записці Єврокомісії, надісланій у понеділок, з якою ознайомилося Politico, виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологічного суверенітету та безпеки Генна Вірккунен та комісар з питань бюджету Пйотр Серафін повідомили співробітникам про необхідність очікувати "подальших тимчасових перебоїв", поки триватимуть оновлення безпеки.

19 листопада видання Politico повідомило, що Європейська комісія стала ціллю масштабної кібератаки, яка, ймовірно, призвела до витоку значного обсягу персональних даних.

Це один з серії останніх гучних глобальних кібератак або збоїв у роботі, що сталися останніми днями, зокрема перебоїв, які торкнулися Microsoft, великих американських банків та Агентства національної безпеки США, а також хакерської атаки, спрямованої на популярні вебсайти, такі як Air France, BBC та платформу Zoom.