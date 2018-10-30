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Франція закликала РФ не допустити ескалації на Донбасі через "вибори" в ОРДЛО

Вівторок, 30 жовтня 2018, 14:52

Франція закликала Росію запобігти ескалації ситуації через проведення "виборів" у псевдореспубліках на сході України.

Про це заявив під час брифінгу представник МЗС Франції, йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За його словами, Франція використає зустріч Радбезу ООН щодо ситуації в Україні для того, щоб нагадати про те, що так звані "вибори" у псевдореспубліках загрожують суверенітету України та суперечать зобов’язанням в рамках Мінських домовленостей.

"Як посередник у Нормандському форматі Франція закликає російську владу запобігти прийняттю будь-якого рішення, яке швидше за все сприятиме відновленню напруженості на сході України" - сказав представник МЗС Франції.

За його словами, Франція не бачить прогресу у ситуації з безпекою на Донбасі і занепокоєна гуманітарною ситуацією в регіоні.

"Реалізація Мінських угод, до яких залучені як Росія, так і Україна, залишається єдиним способом досягнення мирного та стійкого врегулювання цього майже п'ятирічного конфлікту" - наголосили в МЗС Франції.

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Франція
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