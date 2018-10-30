Франция призвала РФ не допустить эскалации на Донбассе из-за "выборов" в ОРДЛО

Франция призвала Россию предотвратить эскалацию ситуации из-за проведения "выборов" в псевдореспубликах на востоке Украины.

Об этом заявил во время брифинга представитель МИД Франции, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его словам, Франция использует встреча Совбеза ООН по ситуации в Украине для того, чтобы напомнить о том, что так называемые "выборы" в псевдореспубликах угрожают суверенитету Украины и противоречат обязательствам в рамках Минских договоренностей.

"Как посредник в нормандском формате Франция призывает российские власти предотвратить принятие любого решения, которое скорее всего будет способствовать восстановлению напряженности на востоке Украины", - сказал представитель МИД Франции.

По его словам, Франция не видит прогресса в ситуации с безопасностью на Донбассе и обеспокоена гуманитарной ситуацией в регионе.

"Реализация Минских соглашений, в которые вовлечены как Россия, так и Украина, остается единственным способом достижения мирного и устойчивого урегулирования этого почти пятилетнего конфликта", - отметили в МИД Франции.