Страсбурзький суд може визнати, що РФ контролювала Крим ще до анексії

Європейський суд з прав людини, розглядаючи міждержавну скаргу "Україна проти Росії", має визначити дату, від якої Росія встановила контроль над окупованим Кримом та перебрала відповідальність за всі порушення прав людини на півострові.

Про це йдеться в інтерв’ю судді Ганни Юдківської "Європейській правді".

Суддя наголосила, що у скарзі "йдеться про дуже серйозні звинувачення на адресу Росії".

"Це і ст. 2 конвенції про право на життя, і ст. 3 про заборону катування, і ст. 5 про незаконне позбавлення волі. Там були викрадення активістів, були порушення свободи слова, коли журналістів арештовували і відбирали у них обладнання і матеріали, і купа іншого", - пояснила вона.

Україна звинувачує Росію також у переслідуванні національних меншин, зокрема закритті Меджлісу.

Попри те, що Рада Європи вважає Крим українським, винною у порушенні прав людини на півострові визнається та держава, яка його контролює, тому ЄСПЛ має встановити, коли Росія перебрала на себе відповідальність за системні порушення прав людини в Криму. За словами судді, Україна стверджує, що РФ контролювала Крим ще в лютому 2014 року.

"Також у цій скарзі – епізоди, що, власне, призвели до самої анексії", - розповіла Юдківська. "Ключове питання - чи контролювала Росія Крим ще до моменту анексії, тобто до 27 березня 2014 року", - пояснила вона.

Як повідомлялося, суддя ЄСПЛ також повідомила, коли оприлюднять рішення у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

Детальніше про це читайте в інтерв’ю "Ключове питання, на яке відповість ЄСПЛ – чи контролювала Росія Крим ще до анексії".