Британія і Ісландія домовилися щодо прав своїх громадян після Brexit

Британські громадяни, які вже живуть в Ісландії, і ісландські громадяни, які проживають у Великій Британії, збережуть право на проживання після Brexit навіть у разі відсутності угоди з ЄС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Ісландії.

Угоду між Британією та Ісландією, яка не є членом ЄС, проте входить до єдиного ринку Європейської економічної зони, уклали через день після того, як булла укладена аналогічна угода з Норвегією.

"Прем'єр-міністр Мей і я погодилися, що Норвегія та Велика Британія запровадять всеохоплюючу угоду про права громадян", - сказала прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг.

"Всіх громадяни Великої Британії, які живуть у Норвегії... матимуть ті ж можливості, що і раніше, навіть після березня 2019 року", - сказала Солберг.