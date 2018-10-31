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Британия и Исландия договорились о правах своих граждан после Brexit

Среда, 31 октября 2018, 18:26

Британские граждане, которые уже живут в Исландии, и исландские граждане, которые проживают в Великобритании, сохранят право на проживание после Brexit даже в случае отсутствия соглашения с ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Исландии.

Соглашение между Британией и Исландией, которая не является членом ЕС, однако входит в единого рынка Европейской экономической зоны, заключившие через день после того, как была заключено аналогичное соглашение с Норвегией.

"Премьер-министр Мэй и я согласились, что Норвегия и Великобритания введут всеохватывающее соглашение о правах граждан", - сказала премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

"Все граждане Великобритании, которые живут в Норвегии... будут иметь те же возможности, что и раньше, даже после марта 2019 года", - сказала Солберг.

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