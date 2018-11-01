Глава МИД Польши: "Форт Трамп" – ответ на агрессию России

Будущее увеличение американского присутствия в Польше - это реакция на агрессивные действия России, и это расширение не угрожает соседям.

Об этом в среду, 31 октября, во время заседания Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает "Польское радио".

"Президент Александр Лукашенко говорил о том, что его беспокоит "Форт Трамп" и увеличение американского присутствия в Польше. Я объяснил, что это реакция на агрессивные действия России, и эти войска никоим образом не угрожают, в частности, Беларуси", - подчеркнул Яцек Чапутович , обращаясь к журналистам.

"Хотя позиции часто отличаются, такая дискуссия - полезная и нужная, есть возможность представить позицию Польши", - прокомментировал Чапутович свое участие во встрече в столице Беларуси.

"Я подчеркнул, что требованием является соблюдение международного права, а Россия в отношении Украины это право не соблюдает", - отметил министр иностранных дел Польши.

Хозяин встречи президент Беларуси Александр Лукашенко перед этим заявил, что Минск отреагирует на расширение американского присутствия в Польше.

"Если политики в Польше говорят о том, что хотят потратить миллиарды на некий "Форт Трамп", то, конечно, мы не идиоты и, конечно, реагируем на это совместно с нашим важнейшим союзником", - сказал Лукашенко. Он отметил, что Беларусь и Россия должны подготовить "адекватный ответ".

Президент США Дональд Трамп принял решение Варшавы о выделении $1,5-2 млрд на строительство инфраструктуры под американскую военную базу на территории страны. Анджей Дуда отметил, что ее можно было бы назвать "Форт Трамп".

Сейчас на территории Польши дислоцируются около 3,5 тыс. американских военнослужащих, находящихся там на ротационной основе.