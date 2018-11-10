Ердоган: Туреччина передала аудіозаписи у справі Хашоггі

Туреччина передала аудіозаписи, пов'язані з вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в стамбульському консульстві Саудівської Аравії, Сполученим Штатам, Німеччині, Франції та Великій Британії.

Про це заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган в суботу, пише Reuters.

Турецький уряд раніше заявляв, що у нього є аудіо-та відеозаписи, які підтверджують, що оглядач Washington Post був убитий цього місяця у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі.

"Ми дали плівки. Ми їх передали Саудівській Аравії, США, німцям, французам і англійцям. Вони слухали всі розмови на них. Вони знають", - сказав Ердоган.

Ердоган закликав Саудівську Аравію визначити вбивцю серед загону з 15 осіб, який прибув до Туреччини за кілька днів до вбивства Хашоггі.

"Вони точно знають, що вбивця або вбивці є серед цих 15 людей. Уряд Саудівської Аравії може розкрити це, змусивши цих 15 людей говорити", - сказав Ердоган.

Ердоган також звинуватив генпрокурора саудитів у тому, що він відвідав Стамбул, щоб обговорити розслідування з своїм турецьким колегою та провести перевірки в Стамбульському консульстві, відмовившись від співпраці і затримавши розслідування.

Журналіст Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня під час візиту до консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. За даними турецьких правоохоронців, там його, швидше за все, вбили.

2 жовтня до Стамбула прибули 15 громадян Саудівської Аравії, серед яких і чиновники. Вони перебували в саудівському консульстві в той же самий час, що і Хашоггі. Всі вони пізніше покинули Туреччину.