Польща відзначає 100-річчя відновлення незалежності

У Польщі у неділю розпочалися урочистості з нагоди 100-річчя відновлення незалежності країни.

Як повідомляє RMF 24, у Варшаві заплановані святкування на державному рівні за участю президента Анджея Дуди, представників уряду та правлячої партії "Право та справедливість".

Вранці президент поклав вінок до пам'ятника Вінцентію Вітосу, який тричі був прем’єр-міністром Польщі.

У храмі Провидіння Божого відбулось святкове богослужіння до 100-річчя відновлення незалежності Польщі. У ньому взяли участь президентське подружжя, прем'єр-міністр, спікери Сейму та Сенату та інші польські політики.

Свої церемонії провела і опозиція. Голова Європейської ради Дональд Туск та лідер "Громадянської платформи" Гжегож Схетина, а також обраний мер Варшави Рафал Тшасковський поклали квіти до пам'ятника маршалу Юзефу Пілсудському. "Я бажаю незалежній Польщі ще ста років і більше. Ми сперечаємось, іноді аж занадто сильно, пробач нам, Польщо", - сказав Туск після церемонії.

По обіді у Варшаві відбудеться спільний марш за участі керівництва Польщі та націоналістів. Нагадаємо, суд заборонив польським націоналістам проводити марш до 100-річчя незалежності. Потім польський уряд та організатори націоналістичноо маршу дійшли згоди і домовились провести спільний біло-червоний марш, який матиме характер державної події.

Демонстрація націоналістів проводиться щороку 11 листопада, починаючи з 2010 року. Торік марш пройшов під гаслом "Ми хочемо Бога". За оцінками поліції, у ньому взяли участь близько 60 тисяч людей. Серед банерів були написи "Всі різні, всі білі" або "Європа тільки для білих", "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс".

Посольство України у Польщі попередило українців, що 11 листопада у Варшаві радикали мають намір вчинити провокації під виглядом нібито українських націоналістів.