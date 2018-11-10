Польські ультрас проникли на Цвинтар орлят у Львові і запалили фаєри

Польські футбольні фанати із фаєрами і транспарантами на цвинтарі орлят у Львові відзначали 100-річчя боротьби поляків проти ЗУНР.

Як повідомляє Zaxid.net, польський меморіал на Личаківському кладовищі вони відвідували ще у неділю, 4 листопада, однак відомо про це стало лише після того, як вони 9 листопада опублікували фото акції на своїй Facebook-сторінці.

"Організація "Велика Сілезія" для Орлят Львівських і кресов'яків з нагоди 100-річчя героїчної оборони Львова відвідали цвинтар львівських орлят і як футбольні уболівальники віддали честь найбільшим польським героям, про яких проукраїнська польська держава забула", – йдеться у повідомленні на сторінці організації у Facebook.

Фото з Facebook Stowarzyszenie Wielki Śląsk

На фото видно, що близько 10 осіб на цвинтарі орлят розгорнули великий біло-червоний транспарант з текстом "Орлята львівські, 100 років – це гасло польську відвагу прославляє. Сілезія віддає шану для Львова, духовного міста Вроцлава". При цьому фанати запалили більше десяти фаєрів

Директор Личаківського кладовища Михайло Нагай підтвердив виданню цю інформацію, додавши, що акція тривала не більше 5 хвилин.

"Це було під вечір у неділю. Ми вже потім по камерах подивилися, що усі ті хлопці несанкціоновано зайшли по двоє-троє через задні ворота кладовища. Загалом їх було 12. Вони на кілька хвилин розгорнули транспарант і запалили фаєри. Це тривало від 3 до 5 хвилин.

До поліції ми не звертались, оскільки вони одразу пішли і не вчиняли антиукраїнських провокацій", – сказав Михайло Нагай.

Фото з Facebook Stowarzyszenie Wielki Śląsk

На сайті фан-клубу "Wielki Slask", футбольні фанати також розповіли про свої відвідини школи №3 у Мостиськах із польською мовою викладання. Там, за їхніми словами, вони залишили частину подарунків зібраних у Польщі, а також випили каву з директоркою школи.

У Львові вони відвідали школу №10, де викладання ведеться польською мовою і також там залишили коробки із зібраними подарунками. Як ідеться в дописі, це канцелярські товари.

Фанати також написали, що відвідали площу Ринок, де їхнє "захоплення Львовом зіпсували офіційні українські урочистості" з відзначення сторіччя ЗУНР.