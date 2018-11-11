Макрон попередив світових лідерів про загрози "демонів" націоналізму

Президент Франції Еммануель Макрон попередив про небезпеку націоналізму у своїй промові, яку він виголосив під час церемонії з нагоди завершення Першої світової війни.

Еммануель Макрон заявив, що "стародавні демони", які викликали Першу світову війну та призвели до мільйонів смертей, знову стають сильнішими, пише Associated Press.

"Патріотизм - повна протилежність націоналізму. Націоналізм є зрадою патріотизму. Кажучи "Наші інтереси передусім, хай там що відбувається з іншими", ви знищуєте найцінніше, що може мати нація, те, що робить її живою, великою, і, щонайважливіше, її моральні цінності", - заявив Еммануель Макрон, коли дестяки світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп, слухали його біля Тріумфальної арки.

Фото: Reuters

Макрон закликав світових лідерів об’єднатися у спільній боротьбі за мир та для вирішення інших глобальних питань.

"Разом ми можемо запобігти загрозам - глобальному потеплінню та руйнуванню навколишнього середовища, бідності, голоду, хворобам, нерівності, неосвіченості", - сказав Макрон.

У Парижі в неділю, 11 листопада, відбуваються урочисті заходи, присвячені 100-річчю завершення Першої світової війни. На запрошення Макрона до Парижа прибули майже сім десятків світових лідерів.

Як повідомлялося, президенти Росії та США останніми прибули на церемонію. Вони вперше після саміту в Гельсінкі потисли один одному руки.

Крім того, три активістки Femen кинулись назустріч кортежу президента США Дональда Трампа, який прямував Єлисейськими полями в Парижі.