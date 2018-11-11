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Оголені активістки Femen прорвалися до кортежу Трампа в Парижі

Неділя, 11 листопада 2018, 12:55

Три активістки Femen кинулись назустріч кортежу президента США Дональда Трампа, який прямував Єлисейськими полями в Парижі на церемонію відзначення 100-річчя перемир’я перед завершенням Першої світової війни.

Про це повідомляє Le Figaro з посилання на агентство AFP.

Одна із активісток прорвалась через жандармів, які охороняли дорогу. У неї на грудях були написи, серед яких - "Лицемірство". Підбігаючи до кортежу, вона кричала "Фейкові миротворці".

Правоохоронці негайно затримали жінку на місці.

 

В іншому місці кордон правоохоронців прорвали ще дві активістки Femen, однак їх майже негайно затримали.

Ці події викликали запитання щодо ефективності заходів безпеки під час церемонії за участі 70 світових лідерів у Парижі.

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Трамп Франція
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