Трамп і Макрон порозумілися після випаду щодо армії Європи

Французький президент Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп під час зустрічі у Парижі погодилися щодо необхідності того, щоб Європа несла більший оборонний тягар. Трамп перед самим візитом назвав заклик Макрона до створення європейської армії "дуже образливим".

Про це пише Reuters.

Макрон у вівторок закликав до створення "справжньої європейської армії" для захисту Європи від Росії і навіть від США.

"Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою", – написав Трамп у Twitter перед зустріччю з Макроном.

Сидячи на позолочених кріслах у Єлисейському палаці, Макрон поклав руку на коліно Трампа і називав його "моїм другом". Трамп теж прагнув знайти спільну мову на тему, яка викликала напруженість.

"Ми хочемо, щоб Європа була сильною, це дуже важливо для нас. Ми хочемо допомогти Європі, але все має бути справедливим. Зараз розподіл тягаря в основному був на Сполучених Штатах", - пояснив Трамп.

Макрон підтримав ці настрої, заявивши, що хоче, щоб Європа взяла більшу частку витрат на оборону в НАТО.

"Саме тому я вірю, що мої пропозиції щодо європейської оборони цілком відповідають цьому", - сказав Макрон англійською мовою.

Макрон закликає до створення спільної військової сили ЄС з моменту свого приходу до влади. Він заявив, що Європі необхідно зменшити свою залежність від американської міці, особливо після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що він розриває ядерний договір часів холодної війни .

Трамп уже не раз скаржився, що країни-члени НАТО не виконують своїх зобов’язань видавати на оборонні потреби принаймні 2 відсотки від свого валового внутрішнього продукту щорічно.