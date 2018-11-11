Макрон предупредил мировых лидеров об угрозах "демонов" национализма

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил об опасности национализма в своей речи, произнесенной во время церемонии по случаю завершения Первой мировой войны.

Эммануэль Макрон заявил, что "древние демоны", которые вызвали Первую мировую войну и привели к миллионам смертей, снова становятся сильнее, пишет Associated Press.

"Патриотизм - полная противоположность национализма. Национализм является предательством патриотизма. Говоря "Наши интересы прежде всего, пусть там что происходит с другими", вы уничтожаете самое ценное, что может иметь нация, то, что делает ее живой, большой, и, самое важное, ее нравственные ценности", - заявил Эммануэль Макрон, когда дестяки мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, слушали его у Триумфальной арки.

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Макрон призвал мировых лидеров объединиться в общей борьбе за мир и для решения других глобальных вопросов.

"Вместе мы можем предотвратить угрозы - глобальное потепление и разрушение окружающей среды, бедность, голод, болезни, неровность, необразованность", - сказал Макрон.

В Париже в воскресенье, 11 ноября, проходят торжественные мероприятия, посвященные 100-летию завершения Первой мировой войны. По приглашению Макрона в Париж прибыли почти семь десятков мировых лидеров.

Как сообщалось, президенты России и США в последние прибыли на церемонию. Они впервые после саммита в Хельсинки пожали друг другу руки.

Кроме того, три активистки Femen бросились навстречу кортежу президента США Дональда Трампа, который следовал по Елисейским полям в Париже.