США готовы помочь Украине с развитием энергетической инфраструктуры

Министр энергетики США Рик Перри заявляет, что американские частные компании и правительственные структуры готовы быть партнерами, чтобы помогать развитию энергетической инфраструктуры Украины.

С таким заявлением Перри выступил, общаясь с американскими журналистами во время возложения цветов в знак почтения Героев Небесной Сотни в Киеве, говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Нашей целью в этом визите является передать украинскому правительству, что как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры США, готовы быть длительными партнерами на этом пути (развития энергетической инфраструктуры - Ред.)", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что для него большая честь стоять у мемориала Героев Небесной Сотни.

