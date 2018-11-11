Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Путин и Трамп последние прибыли на церемонию в Париже, пожали друг другу руки

Новый шпионский скандал: в Австрии нашли еще одного российского шпиона - СМИ

Польша отмечает 100-летие восстановления независимости

МИД: бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир






США готовы помочь Украине с развитием энергетической инфраструктуры

Воскресенье, 11 ноября 2018, 15:12

Министр энергетики США Рик Перри заявляет, что американские частные компании и правительственные структуры готовы быть партнерами, чтобы помогать развитию энергетической инфраструктуры Украины.

С таким заявлением Перри выступил, общаясь с американскими журналистами во время возложения цветов в знак почтения Героев Небесной Сотни в Киеве, говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Нашей целью в этом визите является передать украинскому правительству, что как частные компании Соединенных Штатов, так и правительственные структуры США, готовы быть длительными партнерами на этом пути (развития энергетической инфраструктуры - Ред.)", - сказал министр.

Он также подчеркнул, что для него большая честь стоять у мемориала Героев Небесной Сотни.

"Цена свободы время очень высока. И украинские патриоты, чьи фото мы видим на этой стене, заслуживают пожизненного чествования. Один из способов почтить их память – это сделать так, чтобы в Украине была экономическая свобода. И один из лучших и сильнейших способов это обеспечить - это развивать энергетическую инфраструктуру в Украине", - отметил Перри.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Читайте также
Министр энергетики США приедет в Украину и Польшу с "альтернативой" газу и углю из РФ
"Северный поток-2" грозит длительной энергетической зависимостью от РФ – эксперт
Энергетический спор ЕС и России: что изменит для Украины решение ВТО
Страны ЕС поддерживают увеличение использования водорода в энергетике