Путін оцінив ідею Макрона про утворення європейської армії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ідея президента Франції Еммануеля Макрона про створення загальноєвропейських збройних сил відображає "в цілому позитивний процес".

Про це він заявив в інтерв'ю RT France під час візиту до Парижа.

"Що стосується альтернативних збройних сил, загальноєвропейських, це не нова ідея, зараз президент Макрон її реанімував, але мені про це ще говорив один з колишніх президентів Жак Ширак, але й до нього були ці ідеї", - сказав Путін.

"В принципі Європа - потужне економічне утворення, потужний економічний союз і, в цілому, це цілком природно, що вони хочуть бути незалежними, самодостатніми, суверенними в сфері оборони і безпеки", - зазначив він.

Він підкреслив, що в цілому "процес позитивний з точки зору зміцнення багатополярності світу". "У цьому сенсі у нас перегукуються позиції з Францією", - додав Путін.

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок закликав до створення "справжньої європейської армії" для захисту Європи від Росії і навіть від США.

Цю ідею напередодні візиту в Париж розкритикував президент США Дональд Трамп. "Дуже образливо. Мабуть, Європа мала б спершу заплатити свою справедливу частку в союзі НАТО, який США субсидують значною мірою", – заявляв Трамп.

Пізніше Макрон та Трамп під час зустрічі у Парижі погодилися щодо необхідності того, щоб Європа несла більший оборонний тягар.