Путин оценил идею Макрона о создании европейской армии

Президент России Владимир Путин заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейских вооруженных сил отражает "в целом положительный процесс".

Об этом он заявил в интервью RT France во время визита в Париж.

"Что касается альтернативных вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из бывших президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи", - сказал Путин.

"В принципе Европа - мощное экономическое образование, мощный экономический союз и, в целом, это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности", - отметил он.

Он подчеркнул, что в целом "процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". "В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", - добавил Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник призвал к созданию "настоящей европейской армии" для защиты Европы от России и даже от США.

Эту идею накануне визита в Париж раскритиковал президент США Дональд Трамп. "Очень обидно. Видимо, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют в значительной мере", - заявлял Трамп.

Позже Макрон и Трамп во время встречи в Париже согласились с необходимостью того, чтобы Европа несла больше оборонительного бремени.