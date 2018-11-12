Стало відомо, хто повідомив Австрії про шпигуна РФ

Інформацію про австрійського полковника, який шпигував на Росію, Відню могли передати спецслужби Великої Британії з метою змінити ставлення Австрії до Москви.

Про це пише газета Kleine Zeitung з посиланням на співрозмовника в Міністерстві оборони Австрії.

Австрійська влада заявила, що отримала дані від спецслужби "дружньої держави". Раніше Відень відмовлявся висилати російських дипломатів через скандал з отруєнням в Англії колишнього співробітника російської розвідки Сергєя Скрипаля, наголошується у матеріалі.

Цього тижня стало відомо про шпигунство на користь Росії відставного полковника збройних сил Австрії.

Відень і Москва обмінялися з цього приводу різкими заявами. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль у зв’язку з цим скасувала заплановану поїздку до Москви. Вона заявила, що в разі підтвердження підозр у шпигунстві російсько-австрійські відносини будуть серйозно обтяжені.

Пізніше стало відомо, що прокуратура Відня почала ще одне розслідування відносно співробітника Федерального відомства із захисту конституції і боротьби з тероризмом (австрійської контррозвідки, BVT) також за підозрою в шпигунстві.