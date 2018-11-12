ЄС може призупинити безвіз для Молдови у разі невиконання зобов’язань

ЄС може переглянути безвізовий режим для громадян Молдови у разі невиконання зобов'язань, пов'язаних з боротьбою з корупцією і відмиванням грошей.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на проект звіту Європарламенту про реалізацію Молдовою Угоди про асоціацію з ЄС.

Як заявила заступниця голови Європарламенту Хейді Хаутала, проект, найімовірніше, затвердять без змін.

Нагадування про можливість призупинити дію безвізового режиму з Молдовою через невиконання зобов'язань - одна з чотирьох "відповідей" європарламентарів на розвиток ситуації з демократією в Молдові. В тому ж пункті згадується про умови призупинення дії Угоди про асоціацію Молдови з ЄС.

У проекті документа також йдеться, що питання про відновлення макрофінансової допомоги ЄС Молдові будуть розглядати тільки після парламентських виборів 2019 року. Причому за умови, що вони пройдуть відповідно до міжнародно визнаних стандартів і їх оцінять спеціалізовані міжнародні органи.

Всі програми підтримки, які ЄС надає Молдові, теж залишаться замороженими до "значного прогресу в демократичних стандартів". В той же час Європарламент має намір продовжувати надавати фінансову підтримку громадянському суспільству Молдови, незалежним ЗМІ, приватному сектору та місцевій владі, йдеться у проекті.

Всі ці заходи Європарламент має намір вжити у відповідь на анулювання результатів місцевих виборів в Кишиневі, відсутність незалежної юстиції, політично мотивовані справи проти опозиції, адвокатів і правозахисників, тиск на журналістів і монополізацію ЗМІ.

Що стосується безвізового режиму для громадян Молдови, то в грудні 2017 року Єврокомісія підготувала моніторинговий звіт про те, як треті країни виконують його умови. У документі йшлося, що Молдові необхідно вжити термінових заходів для забезпечення стійкої боротьби з корупцією та відмиванням грошей, щоб продовжувати користуватися безвізовим режимом з Євросоюзом.