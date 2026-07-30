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Рівень води в Рейні у Німеччині наближається до рекордного мінімуму через спеку

Новини — Четвер, 30 липня 2026, 12:00 — Уляна Кричковська-Богданова

Рівень води в одній із найважливіших водних артерій Європи – річці Рейн у Німеччині – знову різко знизився через тривалу спеку та посушливі умови.

Про це повідомило німецьке агентство внутрішнього судноплавства WSV, пише Reuters, передає "Європейська правда". 

Показники рівня води у річці наближаються до рекордно низьких значень, втім, оператори вантажних суден заявили, що продовжують рейси.

WSV повідомило, що глибина судноплавного проходу в Каубі, вузькому місці поблизу Кобленца, 30 липня становила 29 см, наближаючись до попереднього рекордного мінімуму у 25 см, зафіксованого у 2018 році. 

За прогнозами агентства, глибина біля Кауба може опуститися до 26 см у період з четверга по понеділок, але, як очікується, залишиться вище рекордного мінімуму.

Зазвичай суднам тут потрібна глибина 1,5 метра, щоб плисти з повним завантаженням. 

Через мілководдя вантажні судна часто можуть курсувати по річці лише з частковим завантаженням, що призводить до додаткових надбавок, які збільшують витрати для власників вантажів. Вантажі доводиться розподіляти між кількома суднами, що курсують з частковим завантаженням, що також збільшує витрати та створює небажані додаткові витрати для німецької промисловості, яка наразі демонструє ознаки відновлення.

Внаслідок посухи вартість перевезення на танкерних баржах з Роттердама до Карлсруе зросла до 145–150 євро за тонну з 45 євро наприкінці червня.

На початку липня у німецькому місті Мюнхен оголосили надзвичайну ситуацію з водопостачанням і закликали усіх економити воду.  

20 липня на річці Дунай у Румунії зафіксували найнижчий рівень води за 30 років, внаслідок чого країна ввела обмеження на зрошення для фермерів. 

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