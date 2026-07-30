Туск каже, що Зеленський попередив його про плановану масовану атаку Росії

Глава уряду Польщі Дональд Туск розповів, що у середу під час зустрічі у Любліні президент України Володимир Зеленський передав йому інформацію про запланований масований повітряний удар РФ по Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Туск виступав на координаційній нараді у Любліні, яку терміново скликав через порушення повітряного простору Польщі об’єктом, який польські служби ще вивчають.

Він нагадав, що у середу мав розмову з президентом Володимиром Зеленським у Любліні, де цієї ночі лунали сигнали тривоги через загрозу повітряної атаки.

"Президент попередив мене, що вони мають точну інформацію про те, що Росія здійснить масовану атаку на Україну. Що існують обґрунтовані побоювання, що Росія посилюватиме атаки на Україну, зокрема повітряні", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Він запевнив, що співпраця Польщі та України в галузі сучасних протиракетних методів розвиватиметься незалежно від різних напружень та емоцій.

"Я хочу дуже чітко підкреслити, що уряд тісно співпрацюватиме з Україною в питаннях безпеки", – сказав Туск.

Він також наголосив, що Польща прагне й надалі допомагати Україні, оскільки керується не лише солідарністю та небажанням, щоб Росія виграла війну, а насамперед тим, що це впливає на безпеку Польщі.

Нагадаємо, за словами Туска, наразі усе вказує на те, що цієї ночі у Люблінському воєводстві Польщі упала російська крилата ракета Х-101.

Польський інформаційний портал опублікував відео з камери спостереження, яка зафіксувала момент падіння об’єкта на території Люблінського воєводства.