У Туреччині лісові пожежі охопили середземноморський курорт

У Туреччині у четвер пожежники продовжували боротися з лісовими пожежами в кількох регіонах, зокрема в середземноморській туристичній провінції Анталія та в північно-західній провінції Чанаккале.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністр сільського господарства та лісового господарства Туреччини Ібрагім Юмаклі повідомив, що по всій країні спалахнуло 115 пожеж, 110 з яких вдалося взяти під контроль.

Виступаючи з координаційного центру з боротьби з лісовими пожежами в Анкарі, Юмаклі зазначив, що 69 пожеж, про які повідомлялося в середу, почалися за межами лісових масивів.

Генеральне управління лісового господарства повідомило, що бригади проводять інтенсивні операції з повітря та з землі з гасіння пожеж, що спалахнули в середу на тлі сильного вітру.

Відомство особливо відзначило пожежі вздовж трас "Анталія – Аланія" та "Мугла – Фетхіє", обидві з яких проходять через популярні приморські курорти на середземноморському та егейському узбережжях Туреччини.

Пізніше Юмаклі заявив, що великі пожежі в Муглі, районі Каш провінції Анталія, Баликесірі та Чанаккале "в основному взяті під контроль".

Він не навів оцінку площі, яка постраждала від пожеж.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що того дня по всій Туреччині спалахнуло 90 пожеж.

Тим часом грецькі пожежники другий день поспіль борються з масштабними лісовими пожежами на острові Крит, де напередодні вже евакуювали людей.

Повідомляли також, що у Греції пожежники борються з великою лісовою пожежею, яка вийшла з-під контролю на острові Парос в Егейському морі.