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ДТП в Чехії: МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України

Вівторок, 13 листопада 2018, 08:40

В українському МЗС підтвердили інформацію про загибель чотирьох громадян України внаслідок ДТП у Чехії.

Як повідомила речниця міністерства Катерина Зеленко у Twitter, п’ятому постраждалому громадянину надається допомога.

Консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл.

11 листопада чеські ЗМІ повідомили про аварію в районі чеського містечка Тршинець. За інформацією видання iDnes, мікроавтобус "Мерседес" зіштовхнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що обидва автомобілі злетіли з дороги.

Мікроавтобус перекинувся на дах. Усі загиблі в результаті аварії їхали в мікроавтобусі. Їх не змогли врятувати – люди від важких травм померли на місці. Одну постраждалу госпіталізували.

 
 

Водій вантажівки теж травмований, його відвезли до лікарні.

За інформацією видання "Закарпаття онлайн", жертви були закарпатськими заробітчанами - жителями Виноградівського та Хустського районів.

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Чехія
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