ДТП в Чехії: МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України

В українському МЗС підтвердили інформацію про загибель чотирьох громадян України внаслідок ДТП у Чехії.

Як повідомила речниця міністерства Катерина Зеленко у Twitter, п’ятому постраждалому громадянину надається допомога.

Консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл.

Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 13 листопада 2018 р.

11 листопада чеські ЗМІ повідомили про аварію в районі чеського містечка Тршинець. За інформацією видання iDnes, мікроавтобус "Мерседес" зіштовхнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що обидва автомобілі злетіли з дороги.

Мікроавтобус перекинувся на дах. Усі загиблі в результаті аварії їхали в мікроавтобусі. Їх не змогли врятувати – люди від важких травм померли на місці. Одну постраждалу госпіталізували.

Водій вантажівки теж травмований, його відвезли до лікарні.

За інформацією видання "Закарпаття онлайн", жертви були закарпатськими заробітчанами - жителями Виноградівського та Хустського районів.