ДТП в Чехії: МЗС підтвердило загибель чотирьох громадян України
В українському МЗС підтвердили інформацію про загибель чотирьох громадян України внаслідок ДТП у Чехії.
Як повідомила речниця міністерства Катерина Зеленко у Twitter, п’ятому постраждалому громадянину надається допомога.
Консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл.
Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога.— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 13 листопада 2018 р.
11 листопада чеські ЗМІ повідомили про аварію в районі чеського містечка Тршинець. За інформацією видання iDnes, мікроавтобус "Мерседес" зіштовхнувся з вантажівкою. Удар був такої сили, що обидва автомобілі злетіли з дороги.
Мікроавтобус перекинувся на дах. Усі загиблі в результаті аварії їхали в мікроавтобусі. Їх не змогли врятувати – люди від важких травм померли на місці. Одну постраждалу госпіталізували.
Водій вантажівки теж травмований, його відвезли до лікарні.
За інформацією видання "Закарпаття онлайн", жертви були закарпатськими заробітчанами - жителями Виноградівського та Хустського районів.