В урядових колах Берліна непокояться через потенційне поширення війни в Україні на морські торгові шляхи, особливо після того, як українській військові вразили російський військовий корабель у лівійському Бенгазі та атакували суховантаж на Балтиці.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Spiegel.

Як йдеться у публікації, у федеральному уряді вже давно побоюються сценарію, за яким Україна може все активніше переносити війну проти Росії, зокрема, у Балтійське море.

"Розширення зони бойових дій на Балтійське море несе в собі непередбачуваний ризик ескалації війни", – заявили у німецьких колах безпеки. За інформацією видання, у зв’язку з цим уряд Німеччини протягом останніх тижнів на різних рівнях закликав українську сторону до стриманості.

Цю тему з занепокоєнням відстежують і зовнішньополітичні діячі урядової коаліції, зокрема з огляду на останні опитування, згідно з якими підтримка німецької допомоги Києву серед німецького населення зменшується.

"Ми підтримуємо Україну, яка захищається від російської загарбницької війни, але під час військових операцій у Балтійському регіоні водночас потрібна особлива обережність: необхідно забезпечити безпеку прибережних держав та вільне судноплавство", – заявив виданню речник з питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Адіс Ахметович.

"Ми маємо запобігти географічному розширенню війни та посилити дипломатичні зусилля, спрямовані на її припинення", – додав він.

Своєю чергою, речник з питань зовнішньої політики фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юрген Гардт у розмові з виданням захистив "право України вживати заходів проти російських військових кораблів або транспортів зі зброєю". Він "не вірить, що метою Києва є всебічне розширення конфлікту, це також не відповідало б інтересам Європи".

Тим часом Томас Рьовекамп, голова комітету з питань оборони, виступає за те, щоб не накладати на Україну жодних обмежень у боротьбі проти Росії. "Росія розпочала війну і несе відповідальність за її розширення-– а не Україна", – заявив політик з ХДС в інтерв’ю виданню. На його думку, українці повинні "мати можливість атакувати також російську військову інфраструктуру та судна постачання, якщо вони використовуються для ведення російської агресивної війни".

Представник ХДС бачить ситуацію інакше, ніж федеральний уряд. "Той, хто зараз публічно закликає Київ до стриманості, надсилає неправильний сигнал і ризикує відкрити агресору притулок для його військової логістики", – зазначив Рьовекамп. При цьому, за його словами, мають дотримуватися норм міжнародного права та забезпечуватися безпека цивільного судноплавства.

У Берліні побоюються, що Росія відреагує на атаки у Балтійському морі значно жорсткіше і, у найгіршому випадку, навіть звинуватить НАТО в тому, що Альянс допомагав українцям у здійсненні атаки.

Конкретно це попередження пролунало вперше минулого понеділка. Міністр оборони України Євгеній Хмара був з візитом у Міністерстві оборони Німеччини. За закритими дверима його господар Борис Пісторіус пояснив йому, що розширення українських атак на російські цілі в Балтійському морі не тільки несе значний ризик ескалації, але й може підірвати підтримку масштабної німецької військової допомоги Києву.

У заяві для преси після зустрічі Пісторіус обмежився загальними формулюваннями про те, що Україна має право атакувати об’єкти військового призначення в Росії. Водночас, однак, Київ несе "особливу відповідальність" за те, щоб війна "не поширилася на Балтійське море". Аналогічно висловилися того ж дня канцлер Фрідріх Мерц та його міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

На думку федерального уряду, Балтійський регіон для Росії значно важливіший, ніж, наприклад, Середземне море. Якби Україна потопила там російські кораблі, Росія могла б розцінити це як атаку на економічно та військово важливу артерію і жорстко відповісти, можливо, навіть проти кораблів НАТО.

ЗМІ повідомляли, що лідери Фінляндії і Норвегії телефонували Путіну, щоб запобігти конфлікту на Балтиці