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ДТП в Чехии: МИД подтвердил гибель четырех граждан Украины

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ДТП в Чехии: МИД подтвердил гибель четырех граждан Украины

Вторник, 13 ноября 2018, 08:40

В украинском МИД подтвердили информацию о гибели четырех граждан Украины в результате ДТП в Чехии.

Как сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко в Twitter, пятому пострадавшему гражданину оказывается помощь.

Консул установил контакт с родными погибших и обрабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел.

11 ноября чешские СМИ сообщили об аварии в районе чешского городка Тршинец. По информации издания iDnes, микроавтобус "Мерседес" столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что оба автомобиля слетели с дороги.

Микроавтобус перевернулся на крышу. Все погибшие в результате аварии ехали в микроавтобусе. Их не смогли спасти - получившие тяжелые травмы люди скончались на месте. Один пострадавший госпитализирован.

 

 

Водитель грузовика тоже травмирован, его отвезли в больницу.

По информации издания "Закарпатье онлайн", жертвы были закарпатскими гастарбайтерами - жителями Виноградовского и Хустского районов.

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Чехия
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