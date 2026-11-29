Майже половина поляків виступають за розрив дипломатичних відносин з Росією, свідчать результати опитування SW Research.

Опитування було проведене для газети Rzeczpospolita, повідомляє "Європейська правда".

Респондентам поставили запитання, чи повинна Польща розірвати дипломатичні відносини з Росією через порушення польського повітряного простору російськими ракетами.

47,4% опитаних вважають, що так. Протилежну думку поділяють 26,8%. 25,8% відповіли, що "не маю думки" з цього питання.

Підтримка розриву зв'язків з Москвою особливо виражена серед найстарших учасників опитування та тих, хто має найвищі доходи. Половина респондентів старших за 50 років підтримують це рішення. Серед тих, хто заробляє понад 7000 злотих, цей показник становить 55,1%.

Останнім часом відбулися низка порушень польського повітряного простору російськими об’єктами.

20 листопада на території Польщі впали три російські ракети Х-101. У цій справі веде розслідування прокуратура, яка повідомила, що ці ракети були виготовлені протягом останніх тижнів на заводах неподалік від Москви.

23 листопада російський дрон вторгся на територію Польщі, зробив коло над Люблінською воєводством, а потім попрямував у бік України. Дрон був оснащений апаратурою для спосетереження.

Нагадаємо, в уряді Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року планують запровадити безпольотну зону на сході країни.